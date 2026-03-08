ಮಾತೃ ಕಪ್‌: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡವು ಎಸ್.ಎಂ.ಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮಾತೃ ಕಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡವು ತಂಡವು 63–37ರಿಂದ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ರೈಲ್ವೆ ತಂಡದ ಬಾಂಧವ್ಯಾ ಎಚ್.ಎಂ. (16 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾ ಕೆ. (13 ಅಂಕ) ಅಮೋಘ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಬೀಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂಜನಾ (17 ಅಂಕ) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡವು ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರೆ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೀಗಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹70 ಸಾವಿರ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು 60-40ರಿಂದ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಮಂದಾರ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೀಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ವಾತಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>