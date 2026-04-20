ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಡದೆಯೂ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಬಹುದು!

ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್

ಭಾರೀ ಶಾಟ್... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿದೆ– ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಚಿತ ಎನ್ನುವ ಕ್ಷಣ! ಆದರೆ ಬೌಂಡರಿ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಆಟಗಾರ ಓಡಿಬಂದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು, ಚೆಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಓಡುತ್ತಲೇ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಜಿಗಿದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಖಚಿತ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ! ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಎರಡು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಏನೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಬರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲವಲ್ಲ; ಅವು ದೇಹದ ಚಲನೆ, ವೇಗ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಮಯನಿಷ್ಠೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಮನ್ವಯ. ಇಂತಹ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ಮಯವೆನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ 'ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ' (ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್). ಇದು, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯೊಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್), ವ್ಯಾಯಾಮ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರ (ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ), ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ (ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ), ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ (ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್) ಉಪಶಾಖೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವ, ಅಗತ್ಯ: ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸವಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗದು; ಜೊತೆಗೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಟಗಾರನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಉದ್ದ, ಕಾಲಿನ ನೆಲಸ್ಪರ್ಶದ ಕೋನ, ದೇಹತೂಕದ ಹಂಚಿಕೆ– ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಂತಹ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್, ದೇಹದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗುವಿಕೆ (ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ) ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಣಕಾಲು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು, ಭುಜ, ಬೆರಳಿನಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೌಶಲ, ಅವಲೋಕನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯಂತಹ ಕೌಶಲಗಳ ಅಗತ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ.

ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಬರೀ ಶ್ರಮದ ಫಲವಲ್ಲ; ಅದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ