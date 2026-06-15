51ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 4 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌

2026ರ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ’ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್’ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 100, 200 ಹಾಗೂ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ.
– ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟಿ ಅಡವಪ್ಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು.