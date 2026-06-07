<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ನ ಪೂರ್ವಿಕಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎನ್ಜೆಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಡೈವಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>17 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 1 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, 3 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 1 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್ನ ವರುಣ್ ಸತೀಶ್ ಪೈ, 3 ಮೀ.ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಲೈಫ್ನ ಓಂ ಹೊಂಗೇಕರ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಶಿ ಈಜು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಂದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:</strong> ಮಹಿಳೆಯರು: 1 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್: ಪೂರ್ವಿಕಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಡಾಲ್ಫಿನ್; ಸ್ಕೋರ್–140.40)–1, ಶಕಿನಾ ಜೆ. ರಾವ್ (ಡಾಲ್ಫಿನ್)–2, ನಯನಾ ಪಿ. (ಡಿಎಸಿ); 3 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್: ಪೂರ್ವಿಕಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಸ್ಕೋರ್–153.40)–1, ಶಕಿನಾ ಜೆ. ರಾವ್–2, ನಯನಾ ಪಿ–3; ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ: ಪೂರ್ವಿಕಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಸ್ಕೋರ್–144.00)–1.</p>.<p><strong>ಪುರುಷರು:</strong> 1 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್: ವರುಣ್ ಸತೀಶ್ ಪೈ (ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್; ಸ್ಕೋರ್–205.05)–1, ಓಂ ಹೊಂಗೇಕರ್ (ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್)–2, ಸೋಹನ್ ಸೂರಿ (ಡಿಎಸಿ)–3; 3 ಮೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್: ಓಂ ಹೊಂಗೇಕರ್ (ಸ್ಕೋರ್–212.20), ನಂದನ್ ನಾಯ್ಕ್ (ವಾರಣಾಶಿ ಈಜು ಅಕಾಡೆಮಿ)–2, ಸೋಹನ್ ಸೂರಿ–3; ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ: ನಂದನ್ ನಾಯ್ಕ್ (ಸ್ಕೋರ್– 151.45)–1, ಪೂಜಿತ್ ರಾಜ್ ವಿ. (ಡಾಲ್ಫಿನ್)–2.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>