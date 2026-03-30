ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಗನ್ ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವು ಡಿ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 76–26ರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ತಂಡದ ಗಗನ್ 25 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡದ ನಂದೀಶ್ (11 ಅಂಕ) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.

ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವು 42–33ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿರುದ್ಧ; ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವು 49–44ರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿ ತಂಡವು 75–56ರಿಂದ ಹಾಸನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎ ತಂಡವು 94–08ರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವು 56–04ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿ ತಂಡವು 36–18ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎ ತಂಡವು 35–06ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.