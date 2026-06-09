ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports

ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಲೆಗ್‌ಗೆ ಸೂರಜ್ ಸಜ್ಜು: ಅವಕಾಶ ಸದ್ಬಳಕೆಯತ್ತ ಕರ್ಕೇರ ಚಿತ್ತ

ಜೂನ್ 14ರಿಂದ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಪ್ರದೀಶ್ ಎಚ್.ಮರೋಡಿ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 2:40 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೂರಜ್‌ ಕರ್ಕೇರ
ಸೂರಜ್‌ ಕರ್ಕೇರ
sportsHockeyHockey ChampionshipIndian Hockey Teamhockey india

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT