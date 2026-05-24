<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್.ನಾಯರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಐಎಂ) ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬ್ಲ್ಯುಐಎಂ ನಾರ್ಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ – ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಎಂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ಇಟಲಿಯ ಸಾರ್ಡಿನಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ನಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೈವ್ ರೇಟಿಂಗ್ 2219.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಇಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಡಬ್ಲ್ಯುಐಎಂ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಗಹನ್ ಎಂ.ಜಿ, ಸುಮುಖ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ.ಎ.ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ:</strong> ನಗರದ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ವಿವಿಧ ವಯೋವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಯುಎಇಯ ಅಲ್ ಐನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.