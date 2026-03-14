<p><strong>ಬಾಸೆಲ್:</strong> ಭಾರತದ ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಿಸ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಅಂಥೋನಿ ಸಿನಿಸುಕಾ ಜಿಂಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದ ನಂತರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ 2.30 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗಾಯಾಳಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಸುಕಾ ಜಿಂಟಿಂಗ್ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 21–19, 19–21, 2–13 ರಿಂದ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ತರುಣ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 43ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಸಿನಿಸುಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಆಟಗಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಯುಶಿ ತನಾಕ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್ (ಚೀನಾ) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.