<p><strong>ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ತನಿಷ್ಕಾ ಕಪಿಲ್ ಕಾಲಭೈರವ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನ ಬಾಲಕಿಯರ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವವರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾರ್ದಿ ಪಟೇಲ್– ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಭೌಮಿಕ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 3–2 ರಿಂದ (9–11, 11–8, 11–7, 7–11, 11–6) ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣದ ಆಟದಿಂದ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.