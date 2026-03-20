ಆರ್ಲೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ನತ್ಸುಕಿಗೆ ತನ್ವಿ ಆಘಾತ

ಆರ್ಲೀನ್ಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್),: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರ್ಲೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನತ್ಸುಕಿ ನಿದೈರಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ, 17 ವರ್ಷದ ತನ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21-14, 21-14ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ನಿದೈರಾ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.

ತನ್ವಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊಜೊಮಿ ಒಕುಹರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ 21–18, 21–8ರಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ನ್ಗುಯೆನ್ ಥುಯ್ ಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್ನ ತನ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21-14, 21-17ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖಾರ್ಬ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸುಪಾನಿಡಾ ಕಟೆಥಾಂಗ್ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಟೂರ್ನಿ ಮೂಲಕ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ತನ್ವಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಶಾರಾಣಿ ಬರುವಾ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರನ್ ಅಂಶಕರುಣನ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬದ್ದರು. ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಲಿಯೊ ಕಾರ್ನಾಂಡೊ ಮತ್ತು ಬಾಗಾಸ್ ಮೌಲಾನಾ ಜೋಡಿಯು 21-12, 22-20ರಿಂದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.