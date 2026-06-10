ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ತನ್ವಿಗೆ ಮಣಿದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ

<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ :</strong> ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದು ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚಿಯು ಪಿನ್ ಚಿಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಿಂಧು, ತನ್ವಿ ಜೊತೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋಡ್, ಇಶಾರಾಣಿ ಬರುವಾ ಮತ್ತು ತಾನ್ಯಾ ಹೇಮಂತ್ ಅವರೂ 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ 500 ಶ್ರೇಣಿಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಕಾಡಿತು. ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್, ತರುಣ್ ಮನ್ನೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದ ಸನೀತ್ ದಯಾನಂದ್ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧು 21–13, 21–11 ರಿಂದ ಪೆರುವಿನ ಇನೆಸ್ ಲೂಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ಲೊ ಸಲಝಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 32 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಇಶಾರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹಾನ್ ಕ್ವಿಯಾನ್ ಷಿ ಅವರನ್ನು 22–20, 10–21, 21–14 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ವಿ 21–12, 22–20 ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಯು ಪಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 36ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ವಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶದ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಳವಿಕಾ 15–21, 21–7, 21–13 ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ತೊನ್ರುಗ್ ಸೇಹೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾನ್ಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಇಶಿಕಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು 21–17, 21–18 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಪ್ರಯಾಸಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪೊರ್ನ್ಪವೀ ಚೊಚುವಾಂಗ್ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕಿರಣ್, ತರುಣ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ: </strong>ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 19–21, 21–14, 15–21 ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಹೋಹ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸನೀತ್ 8–21, 10–21 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹು ಝೆಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.</p>.<p>ತರುಣ್ ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21–18, 13–21, 23–25 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಚುನ್–ಯಿ (ಚೀನಾ ತೈಪೆ) ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಈ ಪಂದ್ಯ 80 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><strong>ಧ್ರುವ್– ಮನೀಷಾ ಮುನ್ನಡೆ: </strong>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ರಾವತ್– ಮನೀಷಾ ಕೆ. ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿ 21–13, 21–14 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಿಮ್ ಜೇಡೆನ್– ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಜೊನಡಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು 27 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಮೋಹಿತ್ ಜಗ್ಲಾನ್– ಲಕ್ಷಿತಾ ಜಗ್ಲಾನ್ ಜೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಗುವೊ ಷಿನ್ ವಾ– ಚೆನ್ ಫಾಂಗ್ ಹುಯಿ (ಚೀನಾ) ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗದೇ 6–21, 5–21 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>