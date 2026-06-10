ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ತನ್ವಿಗೆ ಮಣಿದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ

ಸಿಂಧು, ಮಾಳವಿಕಾ ಮುನ್ನಡೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:40 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 15:40 IST
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