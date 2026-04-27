ಬುರುಂಡಿಯ ರೋಡ್ರಿಗ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

ಓಟದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಉಷ್ಣತೆ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಡುವೆ ಕೋರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. -ರೋಡ್ರಿಗ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಎಲೀಟ್ ಪುರುಷರ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಭಾರತೀಯ ಎಲೀಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಪುಷ್ಕರ್ ವಿ.
ವಿಶ್ವ ಟೆನ್ಕೆ ಓಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಲೀಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ರುವಾಂಡಾದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿಯೋಂಕುರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಪುಷ್ಕರ್ ವಿ.
ಭಾರತೀಯ ಎಲೀಟ್ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದವರು. ಶೈಲೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಹರ್ಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ (ಚಿನ್ನ) ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಭಟ್ (ಕಂಚು)