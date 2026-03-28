ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೇವಿಡ್ ನೋಬಲ್ ರಿಲೇಸ್ 2026 ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು 7947 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ನೆರವೂ ದೊರೆಯಿತು. ಕೇವಲ 53 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 8000ದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೂಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ (7826)ಗಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ನೆರವು ದೊರೆತರೆ, ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವೀಡನ್ನ ಎಮಿಲ್ ಉಹ್ಲಿನ್ (7773 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಗೊದ ಡೊರಿಯನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (7720) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.