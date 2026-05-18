ಸಾತ್ವಿಕ್‌–ಚಿರಾಗ್ ರನ್ನರ್ಸ್‌ ಅಪ್‌

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಜ್ 12-21, 23-25ರಿಂದ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಲಿಯೋ ರೋಲಿ ಕಾರ್ನಾಂಡೊ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಆರಂಭದ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಲಯಕ್ಕೆ ಪರದಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸಾತ್ವಿಕ್– ಚಿರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 2019 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ₹4.55 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

'ಫೈನಲ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಈ ವಾರ ನಾವು ಆಡಿದ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿದ ನಂತರ ಆಟದ ಪ್ರಗತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿಯೇ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿತ್ತು.