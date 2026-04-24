ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಆಯುಷ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ

ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇರುವ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಏ.27ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಏ. 29ರಂದು ಚೀನಾದ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಭಾರತ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಣಯ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳ ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು.

ಈ ಸಲವೂ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸಮರ್ಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿ ಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ 61 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಆಯುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ.

ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರಾದ ಲೀ ಶಿ ಫೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ ಅತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿ ರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಜಯಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಈಗ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಫಲತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸವಾಲು: ಊಬರ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಯರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ಚೀನಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ತಂಡಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ, ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಆದರೆ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ