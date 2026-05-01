ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಲಕ್ಷ್ಯ, ಆಯುಷ್ ಮಿಂಚು: ಸೆಮಿಗೆ ಭಾರತ

ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: ಭಾರತ ತಂಡವು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ–ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತವು 3–0ಯಿಂದ ಚೀನಾ ತೈಪೆ ಎದುರು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು.

ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 1 ಗಂಟೆ, 28 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ 18–21, 22–20, 21–17ರಿಂದ ಆರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಗಾರ ಚೌ ಟೀನ್ ಚೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು.

ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ –ಚಿರಾಗ್ ಅವರು 23-21 19-21 21-12ರಿಂದ ಚಿಯು ಸಿಯಾಂಗ್ ಚೀಹ್ ಮತ್ತು ವಾಂಗ್ ಚಿ ಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆಲುವು ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ರೀತಿ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ 21–16, 21–17ರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ, ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಿನ್ ಚುನ್ ಯೀ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

'ಈ ಜಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಜಯ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಜಯಿಸಿತ್ತು. 1952, 1955 ಮತ್ತು 1979ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.