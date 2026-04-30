ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್: ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಭಾರತ

ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್ (ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್), (ಪಿಟಿಐ): ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್ ಅವರು ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಗೆದ್ದರೂ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎದುರು 2–3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>2022ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿ ಜಪಾನ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಾಹಣಿಯ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಸೋತರು. ನಂತರ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.</p>.<p>ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಆಡಿದ ಆಯುಷ್ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ 17–21 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವೆಂಗ್ ಹಾಂಗ್ ಎದುರು ಸೋತರೂ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನೆರಡು ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು 21–13, 21–15ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು 1–2 ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ್ ಅಮ್ಸಕರುಣನ್– ಎಂ.ಆರ್.ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ತೋರದೇ 17–21, 13–21 ರಲ್ಲಿ ಹೆ ಜಿ ಟಿಂಗ್– ರೆನ್ ಷಿಯಾಂಗ್ ಯು ಜೋಡಿಗೆ ಮಣಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಚೀನಾ 3–1ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಣಯ್ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲು ಗುವಾಂಗ್ ಝು ಎದುರು ಹೋರಾಡಿ 20–22, 21–19, 21–11 ರಲ್ಲಿ ಜಯಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸೋಲಿನ ಅಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಏಳನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೊಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಮೋರಾದ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗದೇ 19–21, 21–8, 12–21ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಡಬಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್– ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಸೋಲುವ ಮೊದಲು ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಲಿಯಾಂಗ್ ವೀ ಕೆಂಗ್– ವಾಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಜೋಡಿಯ ಎದುರು ಐದು ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 13–21, 21–13, 24–26 ರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>