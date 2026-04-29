ಊಬರ್ ಕಪ್‌ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಹಾರ್ಸೆನ್ಸ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ : ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಶಟ್ಲರ್ಗಳು ಸೋಮವಾರ ಊಬರ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 'ಎ' ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 0–5 ಅಂತರದಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ತೆರೆಬಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ 2-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.

ಊಬರ್ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 16 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಚೀನಾ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧವೂ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಮುಖಾ ಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ.

ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದವು.

ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸಿಂಧು ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಇತರ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಬದಲು ಇಶಾರಾಣಿ ಬರುವಾ ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ಸಿಹಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧು 16-21, 21-19, 19-21ರ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವಾಂಗ್ ಝಿಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 18–12ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಧು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಂಜೆಂಗ್ಬಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಜೋಡಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಜೋಡಿ ಲಿಯು ಶೆಂಗ್ ಶು ಮತ್ತು ಟಾನ್ ನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11-21, 8-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಚೀನಾ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಶಾರಾಣಿ 22-20, 21-13ರಿಂದ ಚೆನ್ ಯುಫಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರೆ, ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಳಿ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ವಂ 10-21, 21-12, 19-21ರಿಂದ ಲುವೊ ಕ್ಸು ಮಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ಶು ಕ್ಸಿಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 43ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೇವಿಕಾ 21-19, 17-21, 10-21ರಿಂದ ಕ್ಸು ವೆನ್ ಜಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ದೇವಿಕಾ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಲಯ ತಪ್ಪಿದರು.