<p><em>ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ</em></p>.<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಫಾಲೊಥ್ರೂನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಜಂಘಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಗುಲಿ ದಂಡಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೀರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೆಹದಿ ಹಸನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಗಾ ಅವರ ಕಾಲಬುಡದಿಂದ ಚೆಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೇಲ್ಸ್ ಬೀಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಆಕ್ರೋಶ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ವಿವಾದಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ, ಆದರೆ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಂಕಡಿಂಗ್, ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಾಕಿಯ ತಳ್ಳಾಟ–ನೂಕಾಟ, ಕಬಡ್ಡಿಯ ಸವಾಲುಗಳು–ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ.</p>.<p>ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬೀ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಫರಿ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾದವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಾಗದದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಆಟಗಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನೇ ‘ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ’ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರ.</p>.<p>ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ‘ಕಾಲ್’ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮಾದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಣದ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಟ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ.</p>.<p>ಸ್ಕೋರ್ ಸಮವಾದರೆ ‘ಪ್ಲಸ್ ಒನ್’ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈ ಕುಲುಕುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ–ಅದು ಆಟದ ಭಾಗವೇ.</p>.<p>ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳ ಗುಚ್ಛವಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಒಪ್ಪಂದ. ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರೋಫಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಫ್ರಿಸ್ಬೀ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಸರಳ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು,ಆದರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಲ ತಲುಪುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನವೇ ಒಂದು ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಗಳು ದೃಶ್ಯರಂಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಾಟಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಹಿಡಿಯಲು ಜಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಇದೆ, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಿಡಿದು ಓಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಆಟದ ನಿಯಮವೂ ಹೌದು, ತಂತ್ರವೂ ಹೌದು.</p>.<p>ಎಂಡ್ಜೋನ್ ತಲುಪುವುದು ಗುರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರಳವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೂ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪಾಸ್ಗಳ ಸರಪಳಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಈ ಆಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬೀ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲ; ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಕ್ರೀಡೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 4:3 ಅಥವಾ 3:4 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಮತೋಲನ ಅಲ್ಲ; ಅದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸಮಾನತೆ.</p>.<p>ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಸಂಯಮ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪಾಸ್, ಒಂದು ಕಾಲ್–ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಂಡದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿರದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರಂತರ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತಂಡಗಳಿದ್ದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>1973ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಪಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ ಎಸೆದು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್ ಲ್ಯೂವಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಜೋಯೆಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ನಂತರ ‘ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬೀ’ ಎಂಬ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಆಟ ಇಂದು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಅಕಿಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಓಟ, ಜಿಗಿತ, ವೇಗ–ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದರೂ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ.</p>.<p>ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವುದು–ಇವು ಈ ಆಟ ಕಲಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಂಪೈರ್ ಬೇಕಾಗುವ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ನಡುವೆ, ಆಟಗಾರರ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ–ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬೀ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೇ ಇರಬಹುದು–ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಡುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-51-2076705962</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>