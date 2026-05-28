<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಮೇ 22ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವು 'ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಜಾ ಕಾಲದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಫೆಡರೇಷನ್, 'ವಿನೇಶ್ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪೀಠವು ತನಗೆ ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನರ್ಹರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ವಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮರಳುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ವಾಡಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯು) ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ನಿಗ್ರಹ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಬೌಟ್ಸ್ (ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಳ) ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್, ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪದಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿನೇಶ್ ಈ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಸೆಣಸಾಟಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>