<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ 30, 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿಯು ‘ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ’ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿನೇಶ್ ಅವರಂಥ ಛಾಪುಮೂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಮನವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಾತೃತ್ವ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿನೇಶ್ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಮೇ 30 ಮತ್ತು 31ರಂದು ನಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ತೇಜಸ್ ಕಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಸಾಯ್) ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಒಎ) ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘‘ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮೇ 30 ಮತ್ತು 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ 22ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದೇಶವನ್ನು ಶನಿವಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನವಿದಾರರಿಗೆ (ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್) ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಫೋಗಟ್ 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ 50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಹಣಾಹಣಿಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಡೆದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>