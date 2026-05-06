ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿರದ ವೇಳೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವರು 'ವಾಸಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ' (ವೇರಬೌಟ್ಸ್) ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜನ್ಸಿ (ಐಟಿಎ) ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಡಿ. 18ರಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ 4ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಎ, ಈ ಅಂಶ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐಟಿಎ, ವಿಶ್ವ ಉದ್ದೀಪನಮದ್ದುಸೇವನೆ ತಡೆ ಏಜನ್ಸಿ (ವಾಡಾ)ದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಆಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐಟಿಎ ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅವರು ಜನವರಿ 19ರಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದು ಡೋಪಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಮಾದರಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇ ಕೆಂಬುದನ್ನುಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯತ್ನವೂ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಪರಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಾಡಾ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>