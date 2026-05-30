ನವದೆಹಲಿ: ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಎದುರಾದವು. ಅಮೋಘ ಪುನರಾಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ತಾರೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನ 53 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೋಯತ್ ಅವರಿಗೆ 4–6ರಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಯಶಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ ಅವರ ಯತ್ನ ಶನಿವಾರ ನಿರಾಶೆಯೊಡನೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು.

2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರು.

'ವಿಫಲಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ': 'ವಿಫಲಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೇನೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಿದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೇನೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವೆ' ಎಂದು ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಹಗೊಂಡ ನಂತರ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 'ಮ್ಯಾಟ್'ಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ನಿಶು ಕುಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭದ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೋಯತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು.

ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾದವು. 50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ತೂಕ ಪಡೆಯುವ' ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಸೆಣಸಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ವಿನೇಶ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಸಲತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 53 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. 53.9 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಗಿದ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ವಿರುದ್ಧ 7–1 ರಿಂದ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಶು ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ 'ಚಾಲೆಂಜ್' ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸೆಣಸಾಟ ಕೆಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 'ಸಿಸ್ಟಮ್'ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳೂ ಎದುರಾದವು.

ವಿನೇಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನಿಶು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರು. 5–0 ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ ನಿಶು, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ 'ಪಿನ್' ಮಾಡುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಪ್ರತಿಹೋರಾಟ ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕುವಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಅವರು 7–6 ರಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಆದರೆ ಈ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ವಿನೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ