ವಿನೇಶ್ ಅರ್ಜಿ: ಸಿಗದ ತುರ್ತು ಮನ್ನಣೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿಭಾಗವಹಿಸಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಜೂನ್ 26ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಫೆಡರೇಷನ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ವಿವರ ವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 6ರೊಳಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿಡ ಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಪುರುಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಅವರು ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನರ್ಹತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫೋಗಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನ್ಯಾ.ಕೌರವ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ 30 ಮತ್ತು 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನರ್ಹ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸದೇ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>