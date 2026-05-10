ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಅಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ) ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಜೂನ್ 26ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಿಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯು) ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಗ್ರಹ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಿವೃತ್ತಿ ತೊರೆದ ನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲಭ್ಯರಿರುವುದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜನ್ಸಿಗೆ (ಐಟಿಎ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿ ವಿನೇಶ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ವಿನೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಶಾಸಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಇದೇ 10 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ನಹಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್, ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 15 ಪುಟಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ ಲಾಗದಷ್ಟು ಕುಂದು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಫೆಡರೇಷನ್, ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಗ್ರಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನೋಟಿಸ್: ಇತರ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಬಯಸಿದೆ. 2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ (50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ) ಅನರ್ಹತೆ, ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಗ್ರಹ ನಿಯಮಗಳಡಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದು, ಐಒಎ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಹಾಕ್ ಸಮಿತಿ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೂಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 26ರವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನರ್ಹರು ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ವಿನೇಶ್ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಟಿಎ ಮೇ 4ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದನ್ನೂ ಫೆಡರೇಷನ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯ ಸುವ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯು ನಿಯಮಾವಳಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಒಳಗಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ವಿನೇಶ್ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸಲ (ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2024) ತೂಕ ಪಡೆದಾಗ 49.9 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ದಿನ ಬೆಳಿ