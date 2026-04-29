<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಲಿಫ್ಟರ್ಗಳು, ಸಮೋವಾದ ಅಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಯೂತ್, ಜೂನಿಯರ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಪ್ (ಸೀನಿಯರ್) ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಚಿನ್ನ, ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಲ್ಲಣ ಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಯೂತ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನ 69 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿನದ ಏಕೈಕ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 86 ಕೆ.ಜಿ., ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 111 ಕೆ.ಜಿ. ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 197 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಎತ್ತಿದರು.</p>.<p>63 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ.ತರಂಗಿಣಿ 179 ಕೆ.ಜಿ (79+ 100 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಮೋಹಿತೆ ಒಟ್ಟು 195 ಕೆ.ಜಿ. (109+86 ಕೆ.ಜಿ) ತೂಕ ಎತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಪಾಣೆ ಅವರು 88 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 324 ಕೆ.ಜಿ. (140+184 ಕೆ.ಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>