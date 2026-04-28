ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಡೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಒಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎರಡು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಬಾಲಕಿಯರ 57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ (ಹೆಸರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ) ಜನನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಜನನ ದಿನಾಂಕ 2010ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 2021ರ ನವೆಂಬರ್ 16 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಜನನದ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೋಂದಣಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ತಂದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2010ರ ಸೆ.1ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.