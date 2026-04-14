ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೈಪೋಟಿ

ಪಾಫೋಸ್ (ಸೈಪ್ರಸ್): ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 12ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚೀನಾದ ಜಿನೆರ್ ಝು ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇನಷ್ಟು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (ಚೀನಾ) ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ವೈಶಾಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ದಿಟ್ಟ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ವೈಶಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೋಲು. ಎರಡೂ ಸೋಲು ಜಿನೆರ್ ಎದುರೇ ಬಂದಿದೆ.

ವೈಶಾಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 7 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝು ಜಿನೆರ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು– ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರಾ ಅಸೌಬಯೇವಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್– ತಲಾ 6.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸೌಬಯೇವಾ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ (5.5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಬದಲು ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಮುಝಿಚುಕ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಗೊರ್ಯಾಚ್ಕಿನಾ (5.5) ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (5), ಚೀನಾದ ಝೊಂಗ್ಇ ತಾನ್ (5) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂದರೋವ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕ್ ತಾರೆ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಆಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಬಿಳಿ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರ (ಅಮೆರಿಕ, 5) ಜೊತೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಗೋವಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಸಿಂದರೋವ್ 12 ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬೇಗನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, 12ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ಇಸಿಪೆಂಕೊ (ರಷ್ಯಾ, 4.5) ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ (6) ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಥಾಯಸ್ ಬ್ಲೂಬಾಮ್ (5) ನಡುವಣ, ಚೀನಾದ ವೀ ಯಿ (5) ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ (6.5) ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆದವು.