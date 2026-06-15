ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇದು ಬರೀ ಆಟವಲ್ಲ

<p><em>ಬಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಾಥ್, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ,</em></p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ. ಭಾರತದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೇ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂಪೈರ್ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಜುಗರ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅವರ ಈ ಘಟನೆಯು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ.</p>.<p>ಆಟ ಮತ್ತು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರಾದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹ ರಚನೆಯು ಅವರ ಜೈವಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು, ನೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭುಜ, ಸ್ತನಗಳು, ತೊಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯ, ನೋವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಋತುಚಕ್ರ, ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದು, ಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಹೀಗಾದರೆ, ಅದು ಅವರ ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೃಷ್ಠ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಭಾಗ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರವಾದ, ತೀವ್ರವಾದ ಚಲನೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮುಟ್ಟಿನ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಣ್ಣು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟೆನಿಸ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ರೂಮ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ.</p>.<p>ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಪಾರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಕರಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಧಾರ: ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ, ಬಿಬಿಸಿ–ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ರೂಂ ಅಧ್ಯಯನ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1408980941</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>