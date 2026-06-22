ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ₹ 499 ರಿಂದ ₹ 5500 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರ ಆಸನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ‘ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ’ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. </p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು, ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ–ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೊರಿಯಾದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರಾದ ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್, ಚೀನಾದ ಶಿ ಯೂ ಕೀ ಮತ್ತು ಲೀ ಶಿ ಫೆಂಗ್, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಫಜರ್ ಅಲ್ಫೇನ್ ಮತ್ತು ಶೋಹಿಬುಲ್ ಫಿಕ್ರಿ ಅವರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>