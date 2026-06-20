ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ಆರು ಪದಕಗಳತ್ತ ಭಾರತದ ಚಿತ್ತ

<p>ಜಿಯಾಂಗ್, ಚೀನಾ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ (ಸ್ಟೇಜ್ 2) ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪದಕಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಬೌಟ್ಗಳಲ್ಲಿ; ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಚೈನಿಸ್ ತೈಪೆಯ ಶಿಹ ಯೂ ವೂ ವಿರುದ್ಧ 4–1ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ 51 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5–0ಯಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಅಲುವಾ ಬಾಲ್ಕಿಬೆಕೊವಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ (70ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು 5–0ಯಿಂದ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ನ ನಬಿ ಇಸಗಾಂದರೋವ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ನಿಖಿಲ್ (55 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು 5–0ಯಿಂದ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ನ ಅಮಿತ್ ಮಮ್ಮದ್ಝಾದಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-495183629</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>