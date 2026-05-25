ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ: ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗುಕೇಶ್

<p><strong>ಓಸ್ಲೊ:</strong> ‘ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಆಟದ ಮಟ್ಟ (ಫಾರ್ಮ್) ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾರ್ವೆ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಲೆಂಜರ್ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಗುಕೇಶ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 29ರಂದು ಗುಕೇಶ್ 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು (ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿರುವ) ನಾನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗುಕೇಶ್ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘18 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ (ಟೀಕಾಕಾರರಿಗ) ಏನನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕು ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಟೀಕಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು (ಮೇ 3 ರಿಂದ 10) ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಬೆಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ‘ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್’ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಿಂದರೋವ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಂಗ್ ಲಿರೆನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಕೇಶ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ‘ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಜಿಎಂ ಇಯಾನ್ ನಿಪೊಮ್ನಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನತೋಲಿ ಕಾರ್ಪೋವ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆಹೋಗಿ ಗುಕೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ‘ಆಕಸ್ಮಿಕ’ ಎಂದು ತಿವಿದಿದ್ದರು. 2024ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಫೈನಲ್ನ ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>