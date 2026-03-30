ವಿಶ್ವ ಯುವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಟ್ರಯಲ್ಸ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ (20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ) ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬದಲು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೂಟವು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ತಾಣ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ನಡುವಣ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕೂಟವು, 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಒರೆಗಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.