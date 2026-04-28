ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿ ಡೀನ್ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಗನ್ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೆನರಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಕ್ಲಾಸ್–3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 7 ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ರೇಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಅವರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಗಗನ್ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ 'ಪಿಎಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ರ್ಯಾಲಿ–3 ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿತು. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 48ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

ಟಿಎಸ್ಐ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಅವರು ನರೇನ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಚಾಲಕ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.