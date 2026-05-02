ವಿಶ್ವ ರಿಲೆ ಕೂಟ ಇಂದಿನಿಂದ

ಗ್ಯಾಬೋರ್ನ್ (ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಐದು ರಿಲೆ ತಂಡಗಳು, ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸುವುದು ಭಾರತ ತಂಡಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>21 ಮಂದಿಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ತಾರೆ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ 4x100 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ ಓಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ಪೇನ್, ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪರಗ್ವೆ ತಂಡಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಇದರ ನಂತರ 4x400 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ಮೀ, ಪುರುಷರ 4x100 ಮೀ. ಮತ್ತು ಪುರುಷರ 4x400 ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>2025ರ ಗ್ವಾಂಗ್ಝು ವಿಶ್ವ ರಿಲೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>4x400 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ 4x400 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿರುವ ತಂಡಗಳು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>