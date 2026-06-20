ವಿಶ್ವ ಸ್ನೂಕರ್: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ

<p>ಗಾಂಗ್ಡಾಂಗ್, ಚೀನಾ (ಪಿಟಿಐ): ವಿಶ್ವ ತಂಡ ಸ್ನೂಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ ‘ಎ’ ತಂಡವು 3–2 ರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಹಣಾಹಣಿಯು 2–2ರಿಂದ ಟೈ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆದಿತ್ಯ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಚೀನಾದ ಲೀ ಚೆಂಗಝೀ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಪವೆಸಗಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೈತಪ್ಪಿತು.</p>.<p>ಪಂಕಜ್ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಚೆಂಗ್ಝೀ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು 34–66ರಿಂದ ಸೂ ಜಿಯಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಜೋಡಿ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಈಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಚೀನಾ 2–1ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ್ ಅವರು 82–4ರಿಂದ ಜಿಯಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1713050315</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>