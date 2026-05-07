ವಿಶ್ವ ಟಿಟಿ: ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯ

ಲಂಡನ್ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ 32ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1–3ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡವು 0–3ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಣಿಕಾ ಬಾತ್ರಾ ಭಾರತದ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರು 11-2, 11-8, 8-11, 11-4ರಿಂದ ರೇಯಸ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಘೋರ್ಪಡೆ 8-11, 8-11, 7-11ರಿಂದ ಮೊಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಲಿ ಎದುರು ಸೋತರು. ದಿಯಾ ಚಿತಾಳೆ 8-11, 7-11, 11-13ರಿಂದ ಲಿಲಿ ಜಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾ 12-10, 9-11, 3-11, 11-13ರಿಂದ ಸ್ಯಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260507-51-679783948