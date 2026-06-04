<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ಸುಮಾರು 60 ದೇಶಗಳ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ, ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ 2026 (ಡಬ್ಲ್ಯುವೈಸಿ 2026)ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಘಾನಾ, ಕೆನ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಯೋಗಾಸನ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೊಂಡ ಹಾದಿಗೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕರ, ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತವು ಆರು ವಯೋವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 122 ಮಂದಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು (10 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ), ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕರು– ಬಾಲಕಿಯರು (14 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ), ಸೀನಿಯರ್ ಎ (28– 35 ವರ್ಷ), ಸೀನಿಯರ್ ಬಿ (35 –45 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿ (45– 55 ವರ್ಷ) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು (ಯೋಗ ಪಟುಗಳು) ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರ ವರೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-327237889</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>