ಯೋಗಾಸನ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದು ಚಿನ್ನ

<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತದ ಯೋಗಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪೈಕಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಉಳಿದಂತೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಎ (28–35 ವರ್ಷ) ಪುರುಷರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರದ ನಥಾನೀಲ್ ತಾನ್ ಲಿಯಾಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಭಯ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 63.42 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಅರ್ಕನ್ ರಿಯಾಂತೊ (57.23 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲನ್ (53.21) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರೇ ಆದ ರಿತು ಮೊಂಡಲ್ (64.33 ಅಂಕ) ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಐಝಾನ್ ಕುವಾನಿಶ್ಬಯೇವಾ (58.97) ರಜತ ಗೆದ್ದರೆ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಲಾಮ್ ಗಾ ಮಾನ್ (56.98) ಕಂಚು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ಎ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಿತು ಠಾಕೂರ್ 63.50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನಬಿಲಾ ಸೊಲ್ ಬರಾಝಾ (62.04) ಹಾಗೂ ಕೆನ್ಯಾದ ಅವೂರ್ ಸೌಲಿನ್ಹಾ (53.86) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ಬಿ (35 –45 ವರ್ಷ) ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಶನ್ ಥಾಪ (65.67 ಅಂಕ) ಅವರು ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ’ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸೀನಿಯರ್ ಬಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ. (46.14 ಅಂಕ) ಮೊದಲಿಗರಾದರು. ಒಮಾನ್ನ ಒಲಿಮುತ್ತು ನವಮಣಿ (38.66 ಅಂಕ) ರಜತ ಗೆದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ನ ಸಾವೊರಿ ಕ್ಯುಯಿ (38.41) ಕಂಚು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-10401931</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>