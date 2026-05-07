ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಬರುವ ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ಸ್ಟೇಡಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

'ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 'ಯೋಗಾಸನ ಭಾರತ್' ಇದರ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಲಿದ್ದು, ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾಸನ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇ 1 ಮತ್ತು 2 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನೆಪತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (SAI) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ, ಲಯಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಯೋಗಾಸನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೇ 10 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನಾರನ್ಪುರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಾಸನ ಭಾರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉದಿತ್ ಶೇತ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಯೋಗಾಸನ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಯುವಜನತೆಗೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗಾಸನವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನ ಭಾರತ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಜೈದೀಪ್ ಆರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋನೆಪತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗಾಸನ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯು ಯೋಗದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂದಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿದೆ.