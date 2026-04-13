ಬಿಷ್ಕೆಕ್ (ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ): ಭಾರತದ ಪೈಲ್ವಾನರಾದ ಅಮನ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ದಹಿಯಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಎರಡು ಸ್ವರ್ಣ ಸೇರಿ 17 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅಮನ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 61 ಕೆ.ಜಿ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರಾದರೂ, 10–13ರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಕ್ವಾಂಗ್ ಮ್ಯೋಂಗ್ ಕಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಈ ವಿಭಾಗವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಯೇತರ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 86 ಕೆ.ಜಿ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ಅವರು 0–7ರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಕಮ್ರನ್ ಜಿ. ಘಸೆಂಪೂರ್ ಎದುರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋತರು.

ಪುರುಷರ 125 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರು 12–1ರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಸಲನ್ಬೆಕ್ ತುರ್ದುಬೆಕೊವ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ತಲಾ 6 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ ಇರಾನ್, ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಗೆದ್ದ 17 ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಕಂಚು ಸೇರಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-51-1412925707