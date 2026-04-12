ಕುಸ್ತಿ: ಸುಜೀತ್‌, ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಚಿನ್ನ

ಬಿಷ್ಕೆಕ್ (ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಪೈಲ್ವಾನರಾದ ಸುಜೀತ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೀನಿಯರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುಜೀತ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 8–1ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿ ಸ್ತಾನದ ಉಮಿಡ್ಜಾನ್ ಜಲೋಲೋವ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ 23 ವರ್ಷದ ಸುಜೀತ್ ಪಾತ್ರವಾದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 70 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು 5-3 ಯಿಂದ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಟುಲ್ಗಾ ತುಮುರ್ ಓಚಿರ್ ಅವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, 79 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಾನ್ 1–2ರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ್ 8–2ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಕಂಚು ಸೇರಿವೆ.