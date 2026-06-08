<p><strong>ಉಲಾನ್ಬಾತರ್:</strong> ದೀಪಕ್, ಸಾಗರ್ ಜಗ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಉಲಾನ್ಬತಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 17 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ 61 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಅಸಿಲ್ ಐತಾಕಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. 125 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ 2–0 ಅಂತರದಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಯೆಡಿಗೆ ಕಾಸಿಂಬೆಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>74 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ 3–2ರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ತಮೀರ್ ಎಶಿನಿಮೇವ್ ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ಸುಮಿತ್ (57 ಕೆ.ಜಿ), ಕುಮಾರ್ ಮೋಹಿತ್ (65 ಕೆ.ಜಿ), ಜೈದೀಪ್ (74 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ವಿಕಿ (97 ಕೆ.ಜಿ) ನಾಲ್ಕು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. </p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರೀಕೊ-ರೋಮನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ಸುನಿಲ್ (87 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ (97 ಕೆ.ಜಿ) ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಹಿಲ್ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಮನೀಷಾ (57 ಕೆ.ಜಿ), ನೇಹಾ (59 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ (76 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದರು. ನೀಲಂ (50 ಕೆ.ಜಿ), ಹನ್ಸಿಕಾ ಲಂಬಾ (55 ಕೆ.ಜಿ), ಮಾನ್ಸಿ (62 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ (76 ಕೆ.ಜಿ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>