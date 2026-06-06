ಕುಸ್ತಿ: ಮನೀಷಾ, ನೇಹಾಗೆ ಚಿನ್ನ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಮನೀಷಾ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಅವರು ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಲಾನಬತರ್ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರಣಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭದಿನವಾಗಿತ್ತು.ಭಾರತದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಮ್ ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ 3–1ರಿಂದ ಜಯಿಸಿದರು. 59 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಅವರು 5–3ರಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಪಿಯೊಲ್ ಹಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>50 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಂ ಅವರು 10–0 ಯಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಮರಲ್ ತಾಂಗಿರ್ಬರ್ಗೆನೊವಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಕಂಚು ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-4-1950687221</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>