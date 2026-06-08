<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ರೋಲಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಝ್ವೇರೆಫ್ ಅವರು ಇಟಲಿಯ ಫ್ಲಾವಿಯೋ ಕೊಬೊಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>4 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಝ್ವೇರೆಫ್ ಅವರು 6–1, 4–6, 7–6 (7–5 ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 6–1 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಝ್ವೇರೆಫ್ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ 26 ವರ್ಷದ ಝ್ವೇರೆಫ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವು</strong></p><p>ಅಂದಹಾಗೆ, ಝ್ವೇರೆಫ್ ಅವರು ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಛಲಬಿಡದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗ್ರಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಜರ್ಮನಿಯ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ</strong></p><p>ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ಜರ್ಮನಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬೋರಿಸ್ ಬೆಕರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಆಡುವಾಗಲೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಝ್ವೇರೆಫ್</strong> </p><p>ಝ್ವೆರೆಫ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ರೋಲಾಂಡ್ ಗ್ಯಾರೋಸ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗಲೆ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕುತ್ತ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>