ಭಕ್ತಿ ರನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜುಲೈ 26ರಂದು

ಸೋಲಾಪುರ: ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನಛತ್ರ ಮಂಡಳ,ಸೋಲಾಪುರದ ಚ್ಯಾಲೆಂಜರ್ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 26ರಂದು ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ' ಭಕ್ತಿ ರನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 3 ಕಿ.ಮೀ., 5 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 10 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವರಿಗೆ ಟಿ–ಶರ್ಟ್, ಪದಕ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.runsolapur.com ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನಛತ್ರ ಮಂಡಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನ್ಮೇಜಯರಾಜೆ ಭೋಸಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೋಲರಾಜೆ ಭೋಸಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಭಕ್ತಿ ರನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-26-866277471