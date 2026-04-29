‘ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಅಳವಂಡಿ: 'ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಕಾನೂನು, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಬಸವರಾಜ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಭಾಷರಡ್ಡಿ ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಬಿಸರಳ್ಳಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಳವಂಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್-6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಡ್ಡಿ ರಡ್ಡೇರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡೆವಿಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ಮಾಸ್ ಇಗಲ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ, ಅಪ್ಪು ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ತೃತೀಯ, ವಿಕ್ಟರಿ ವೀಪರ್ಸ ತಂಡ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅನ್ವರ್ ಗಡಾದ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಮುತ್ತಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ರಮೇಶ ಜೋಳದ, ಬಸವರಾಜ ರಡ್ಡೇರ, ಪೃಥ್ವಿ ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಂತ್ಲಿ, ಆನಂದ ಮುತ್ತಾಳ, ಹನುಮಂತ ಮೂಲಿಮನಿ, ಅಮೀನಸಾಬ ಎಣ್ಣಿ, ಗೀರಿಶ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಮೋರನಾಳ, ನೀಲಪ್ಪ ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಯಮನೂರಸಾಬ, ರಾಜೇಶ, ಮಹಾಂತೇಶ, ರವಿ, ಸಂತೋಷ, ದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಮಂಜುನಾಥ, ಶರಣಪ್ಪ, ಮುನಿರ, ಮಾರುತಿ, ಆನಂದ, ಪರಶುರಾಮ, ನಂದೀಶ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗೌಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>