ಹೆಗ್ಗಡತಿಯರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಆಲ್ದೂರು: ಬಿರಂಜಿ ಹೊಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ನಾಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಮಲ್ನಾಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡತಿಯರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ, ₹11 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಡ್ರೀಮ್ ಚೇಸರ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ, ₹5,500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿತು.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ತಂಡದ ರಾಗಿಣಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎರಡು ತಂಡದವರು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಲೋಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಯೋಜಕರಾದ ಹೆಡದಾಳು ಮಧು, ಪ್ರತಾಪ್, ಸಾಗರ್, ಚರಣ್, ಸಂದೀಪ್, ಆಶ್ರಿಕ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ