ನಾಗನೂರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಸೋರಗಾವಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್

<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಳಸಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗನೂರ ತಂಡ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋರಗಾವಿ ತಂಡವನ್ನು 15 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ತುರುಸಿನಿಂದ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗನೂರ ತಂಡ 27 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಸೋರಗಾವಿ ತಂಡ 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ₹30 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿಯ ಬಂಜಾರಾ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಕೊನೆಗೆ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ₹15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ತುಳಸಿಗೇರಿಯ ಪವನಪುತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳಸಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಸ್ತಿ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಮಲ್ಲಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು– ಸೋಲು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ ದಾಸನ್ನವರ, ಹನಮಂತ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಪೂಜಾರ, ಬಸೆಟ್ಟಿ, ಮಂಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಲರಾಜ ಬಾಲರಡ್ಡಿ, ಪಾಂಡು ಪೊಲೀಸ್, ನಾಗಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಕೆ.ಚನ್ನಾಳ, ಹನಮಂತ ಹೊಸಕೋಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಳವಾಯಿ, ರಮೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಲಾಯನ್ನವರ, ರಾಮಣ್ಣ ಸೊನ್ನದ, ರಂಗನಾಥ ಬಾಲರಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಾಲರಡ್ಡಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ದಾಸನ್ನವರ, ಬಾಲರಾಜ ಸಂಗನ್ನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-26-761753063</p>