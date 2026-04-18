ಹಾಕಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಕುಸ್ತಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಏ.22 ರಿಂದ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡೆ ತರಬೇತಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರ ಶರಣ ನಾವಲಗಿ (87623 45086). ಏ.22 ರಿಂದ ಮೇ 12ರವರೆಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಲಾಯನ್ನವರ (94802 10536) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನವನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮುಧೋಳ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏ.22 ರಿಂದ ಮೇ 12ರವರೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತರಬೇತಿದಾರ ಅರುಣಕುಮಕಾಲೆ(9740268539) ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ.ಸಂ.08354-235896 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.